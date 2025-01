Alvin Gajadhur z prokuratorskimi zarzutami. "Nie przyznał się do winy"

Alvin Gajadhur usłyszał zarzuty

Trzeci zarzut dotyczy pisma z kwietnia 2016 r. wysłanego przez ówczesnego dyrektora biura spraw wewnętrznych GITD do ówczesnego ministra infrastruktury i budownictwa. Również w tym przypadku - według prokuratury - była to wiadomość wewnętrzna, przeznaczona wyłącznie na użytek służbowy.

Wiadmości dotyczył wydatków GITD

Alvin Gajadhur odniósł się do sprawy: Ust mi nie zamkniecie

W poniedziałek po popołudniu Alvin Gajadhur poprzez media społecznościowe sam odniósł się do sytuacji. We wpisie zwrócił się bezpośrednio do ministra infrastruktury, tłumacząc, że nikt nie powstrzyma go przed mówieniem prawdy.