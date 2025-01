Wielka ryba czuła się samotna. Opiekunowie wpadli na niecodzienny pomysł

Ryba i ci ludzie głosu nie mają

Postanowiono sprawdzić tę hipotezę stworzyć rybie sztuczną widownię . Do szyby akwarium przyklejono taśmą klejącą kartonowe podobizny ludzi oraz ubrania . Okazało się, że już następnego dnia nastrój ryby znacznie się poprawił - relacjonują pracownicy obiektu w mediach społecznościowych. Zwierzę znowu zaczęło jeść, a także "wesoło machać płetwami" - czytamy we wpisie w serwisie X.

Jak powiedziała gazecie "Mainichi Shimbun" Mai Kato, jedna z pracownic akwarium, ryba ta cieszyła się ogromną popularnością przed zamknięciem ośrodka. Miała też sama podpływać do ludzi, kiedy ci zbliżali się do szyby.

Sztuczna widownia do lata

Do akwarium towarzyska ryba trafiła w lutym 2024 roku, z okolic wybrzeża prefektury Kochi. Miała wtedy 79,5 cm długości i ważyła 27,65 kg. Jak na przedstawiciela tego gatunku to jednak niewiele, ponieważ w pełni rozwinięte ryby dorastają do trzech metrów długości i mogą ważyć do dwóch ton.