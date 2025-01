Godziny dzielą Donalda Trumpa od złożenia przysięgi i rozpoczęcia nowej kadencji w Białym Domu . Z okazji inauguracji specjalne przesłanie do 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych skierował papież Franciszek.

Głowa Kościoła katolickiego w wiadomości do Trumpa błogosławiła "umiłowanemu narodowi amerykańskiemu".

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Przesłanie papieża do republikanina

Franciszek stwierdził, że będąc "zainspirowanym ideałami waszego narodu, bycia krajem możliwości i gościnności dla wszystkich, mam nadzieję, że pod twoim przywództwem naród amerykański będzie prosperował i zawsze dążył do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na nienawiść, dyskryminację czy wykluczenie ".

Trump zapowiedział deportacje imigrantów. Papież: To będzie nieszczęście

- Jeśli to prawda, to będzie to nieszczęście, bo każe płacić nieszczęśliwym ubogim, którzy nie mają niczego, rachunek za brak równowagi - powiedział. Stwierdził też, że takich problemów nie należy rozwiązywać w ten sposób.