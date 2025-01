Interia zwróciła się w tej sprawie z zapytaniem do rzeczniczki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku . " Charakter i cel tych rezerwacji nie jest odnotowany w dokumentacji. Dyrektor Karol Nawrocki nie płacił za pobyt w hotelu" - przekazała nam Aleksandra Trawińska.

"Pokoje i apartamenty mogą być wynajmowane pracownikom na zasadach preferencyjnych, zależnie od sezonu bądź sytuacji życiowej pracownika. Dotychczas stosowano zniżki w wysokości od 40 proc. do 80 proc. Dla muzealników z innych miast obowiązuje zniżka na poziomie 20 proc." - wyjaśniła.

Poprosiliśmy również muzeum o wykaz rezerwacji Karola Nawrockiego we wspomnianym przybytku (czyli okresy rezerwacji - tzw. blokady - apartamentu bądź pokoju dwuosobowego). Oto one:

Media o "apartamentach Nawrockiego"

"GW" podała, że "w sumie w latach 2018-20 Nawrocki zarezerwował 19 pobytów, a w okresie 2020-21 - aż 182 ". "Razem to 201 dni , w tym 197 w apartamencie" - podsumowano.

Z artykułu "GW" wynika, że Nawrocki w czasach, gdy był dyrektorem, nie zapłacił za pobyt w hotelu "ani grosza". "Przy maksymalnej zniżce (80 proc.) cena 'pracownicza' wyniosłaby dla niego za wszystkie rezerwacje ok. 25,6 tys. zł, a przy zniżce 40 proc. - 51,2 tys. zł. Komercyjnie - ponad 120 tys. zł" - wyliczono. W artykule zwrócono uwagę, że dom Nawrockiego znajduje się ok. 5 km od Muzeum.

Rzeczniczka Nawrockiego zabiera głos. "Doraźne korzystanie"

W tekście do sprawy doniosła się Emilia Wierzbicki, rzeczniczka kampanii Nawrockiego: "Przede wszystkim pokoje i apartamenty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powstały nie po to, aby je skomercjalizować i udostępnić do wynajmowania przez turystów odwiedzających Gdańsk".