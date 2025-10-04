Szczątki przypominające drona na Mazowszu. Służby prowadzą działania

Artur Pokorski

Artur Pokorski

W miejscowości Zaręby Warchoły na Mazowszu znalezione zostały szczątki obiektu przypominające drona. Policja zabezpieczyła miejsce, czynności prowadzi Żandarmeria Wojskowa i prokuratorzy.

Służby w miejscowości Mniszków, gdzie spadł jeden z rosyjskich dronow, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną z 9 na 10 września
Służby w miejscowości Mniszków, gdzie spadł jeden z rosyjskich dronow, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną z 9 na 10 wrześniaAnita Walczewska East News

W sobotę późnym wieczorem służby poinformowały o odnalezieniu niezidentyfikowanego obiektu na Mazowszu.

"Dziś po godz. 18 na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom" - czytamy w komunikacie policji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce.

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego" - podała Żandarmeria Wojskowa.

Służby apelują o zgłaszanie podobnych przypadków.

Drony nad Polską. Znajdowane kolejne szczątki

To kolejny taki obiekt znaleziony w ostatnich tygodniach w Polsce. We wtorek Żandarmeria Wojskowa informowała o prowadzeniu czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck w woj. warmińsko-mazurskim.

Zobacz również:

Znaleziono "niezidentyfikowany obiekt". Żandarmeria wydała komunikat
Polska

Znaleziono "niezidentyfikowany obiekt powietrzny". Komunikat żandarmerii

Dagmara Pakuła
Wojciech Barański
Dagmara Pakuła, Wojciech Barański

    Do najpoważniejszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 9 na 10 września. Wtedy nad Polskę wleciało co najmniej 19 rosyjskich dronów. Trzy z nich zostały zestrzelone.

    "Należy pilnie wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej"

    Szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnychTomasz Siemoniak, którzy w sobotę wzięli udział w Monachium w Szczycie Migracyjnym ocenili, że "należy pilnie wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi, a zagrożenie dotyczy całej Unii Europejskiej".

    Siemoniak przypomniał, że premier Donald Tusk podczas niedawnego posiedzenia Rady Europejskiej akcentował potrzebę budowy "muru dronowego".

    Zobacz również:

    Zdjęcie ilustracyjne
    Świat

    Szczątki drona odnaleziono w Rumunii. Eksperci z resortu obrony na miejscu

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki

      - Ten dron może przylecieć z każdej strony, może funkcjonować i operować w środku Unii Europejskiej - stwierdził z kolei Kierwiński.

      Ocenił też, że nie wystarczy jedynie budowa muru antydronowego na granicy - konieczne jest stworzenie szerszego systemu wykrywania i ochrony przed dronami.

      Zobacz również:

      Dron sparaliżował ruch na jednym pasie lotniska Schiphol w Amsterdamie. Przerwa trwała 45 minut
      Świat

      Dron przeleciał 50 metrów od samolotu. Alarm na holenderskim lotnisku

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      Stefaniak o Sterczewskim: Przychodzi moment rozgoryczeniaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze