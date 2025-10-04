W sobotę późnym wieczorem służby poinformowały o odnalezieniu niezidentyfikowanego obiektu na Mazowszu.

"Dziś po godz. 18 na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom" - czytamy w komunikacie policji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce.

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego" - podała Żandarmeria Wojskowa.

Służby apelują o zgłaszanie podobnych przypadków.

Drony nad Polską. Znajdowane kolejne szczątki

To kolejny taki obiekt znaleziony w ostatnich tygodniach w Polsce. We wtorek Żandarmeria Wojskowa informowała o prowadzeniu czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck w woj. warmińsko-mazurskim.

Do najpoważniejszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 9 na 10 września. Wtedy nad Polskę wleciało co najmniej 19 rosyjskich dronów. Trzy z nich zostały zestrzelone.

"Należy pilnie wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnychTomasz Siemoniak, którzy w sobotę wzięli udział w Monachium w Szczycie Migracyjnym ocenili, że "należy pilnie wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi, a zagrożenie dotyczy całej Unii Europejskiej".

Siemoniak przypomniał, że premier Donald Tusk podczas niedawnego posiedzenia Rady Europejskiej akcentował potrzebę budowy "muru dronowego".

- Ten dron może przylecieć z każdej strony, może funkcjonować i operować w środku Unii Europejskiej - stwierdził z kolei Kierwiński.

Ocenił też, że nie wystarczy jedynie budowa muru antydronowego na granicy - konieczne jest stworzenie szerszego systemu wykrywania i ochrony przed dronami.

