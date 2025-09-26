W skrócie Niezidentyfikowane drony zostały zauważone nocą nad Karlskroną w Szwecji, gdzie znajduje się główna baza marynarki wojennej.

Incydenty z udziałem dużych dronów miały miejsce w ostatnich dniach także w Danii i Norwegii, powodując zakłócenia w ruchu lotniczym i aresztowania.

Nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand we Francji również odnotowano przelot kilku dronów, choć lokalne władze nie podejrzewają ingerencji zagranicznej.

Mattias Lundgren z lokalnej policji potwierdził nadawcy publicznemu SVT, że incydent dotyczy "drona większego rodzaju, podobnego do tych, jakie zaobserwowano w ostatnich dniach w Danii". Według świadków bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem.

Jak przekazał Lundgren, zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia ustawy o lotnictwie.

W Karlskronie, mieście położonym na wyspach, znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, siedzibę mają tam też firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi. Karlskrona to również ważny port na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy m.in. z Gdyni.

Drony nad lotniskami. Incydenty w Danii i Norwegii

W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane duże drony doszło również w Danii.

Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu).

W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze i Oslo w sąsiedniej Norwegii, na kilka godzin blokując tam ruch samolotów.

W nocy z czwartku na piątek z powodu podejrzenia lotu dronem ponownie na krótko zamknięto lotnisko w Aalborgu. Władze Norwegii poinformowały w czwartek, że aresztowano obcokrajowca obsługującego drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Oslo.

Drony nad bazą wojskową we Francji. "Przeleciały nad wszystkimi jednostkami"

W nocy z niedzieli na poniedziałek kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand w departamencie Marn na północy Francji - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na Delegację Wojskową Departamentu (DMD) Marna i siły lądowe.

DMD Marny podała, że były to małe maszyny, a "nie drony sterowane przez wojskowych".

Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia - powiadomiły siły lądowe.

Według DMD nic nie pozwala przypuszczać, by była to ingerencja zagraniczna.

W bazie Mourmelon-le-Grand przebywali w zeszłym roku na szkoleniu ukraińscy żołnierze. Od tego roku w bazie znajduje się również "centrum dronowego szkolenia taktycznego" - podała AFP.

