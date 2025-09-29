Rumuński minister obrony przekazał, że we wschodnim rumuńskim okręgu Tulcza sąsiadującym z Ukrainą odnaleziono szczątki drona. Eksperci z Ministerstwa Obrony zebrali części drona do dalszego zbadania.

Kilkanaście dni wcześniej, 13 września, siły powietrzne Rumunii przechwyciły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Maszynę śledziły dwa myśliwce F-16.

"Dwa samoloty F-16 zostały natychmiast wysłane z 86. bazy sił powietrznych Fetesti i śledziły drona aż do momentu, gdy zniknął z radaru w okolicy Chilia Veche" - oświadczył wówczas szef Ministerstwa Obrony Rumunii Ionut Mosteanu.

"Dron nie przelatywał nad terenami zamieszkałymi i nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności" - poinformowało tamtego dnia Ministerstwo Obrony Rumunii.

Szefowa rumuńskiej dyplomacji przekazała za pośrednictwem serwisu X, że bezzałogowiec, który wtargnął wówczas w przestrzeń powietrzną Rumunii, należał do Rosji.

Rumunia. Dron przechwycony przez Siły Powietrzne

"Rumuńskie Siły Powietrzne przechwyciły rosyjskiego drona, naruszającego naszą narodową przestrzeń powietrzną w pobliżu Dunaju. Dwa (samoloty wielozadaniowe) F-16 z 86. Bazy Lotniczej podążały za nim do momentu, aż dron opuścił naszą przestrzeń powietrzną, nie powodując żadnych szkód ani ofiar. Dwa sojusznicze niemieckie Eurofightery były gotowe do monitorowania sytuacji" - napisała Oana Toiu.

Polityk podkreśliła, że mieszkańcy Rumunii nigdy wcześniej nie byli w takim niebezpieczeństwie. Działania Rosji określiła jako "niedopuszczalne oraz lekkomyślne". "Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa" - napisała wówczas.

Ambasador Rosji Władimir Lipajew, cytowany przez agencję AFP, stwierdził, że zarzuty Rumunii, jakoby Rosja była odpowiedzialna za wtargnięcie, są "bezpodstawne".

W oświadczeniu ambasady stwierdzono: "Wszystkie fakty wskazują na celową prowokację ze strony reżimu w Kijowie" i dodano, że Bukareszt nie odpowiedział "konkretnie i przekonująco" na pytania zadane przez Rosję.

Od czasu wysłania wojsk przez Rosję na Ukrainę w lutym 2022 roku doszło do kilku incydentów związanych z upadkiem fragmentów dronów na terytorium Rumunii, zwłaszcza w związku z nasileniem się ataków wojsk Władimira Putina na ukraińskie porty.

