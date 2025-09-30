Znaleziono "niezidentyfikowany obiekt powietrzny". Komunikat żandarmerii

W skrócie Żandarmeria Wojskowa poinformowała o znalezieniu niezidentyfikowanego obiektu w woj. warmińsko-mazurskim, którym według nieoficjalnych doniesień jest rosyjski dron "wabik".

Maszyna została znaleziona na polu kukurydzy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej na początku września.

Służby otrzymały zgłoszenie od jednego z okolicznych mieszkańców.

"Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck, pow. działdowski" - poinformowała żandarmeria w komunikacie.

Znaleziono szczątki nieznanego obiektu. Media: To dron "wabik"

Jak dalej przekazały służby, "informację o tym obiekcie przekazała Żandarmerii Wojskowej Komenda Powiatowa Policji w Działdowie, po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z okolicznych mieszkańców" - napisano.

Z kolei jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, "operator kombajnu zauważył leżący wśród roślin obiekt przypominający dron". Informacje w tej sprawie podało wcześniej RMF FM, dodając, że był to bezzałogowy "wabik".

W pierwszy dniach miesiąca polska granica została naruszona przez kilkanaście rosyjskich bezzałogowców w trakcie zmasowanego ataku agresora na terytorium Ukrainy. Decyzją władz wszystkie obiekty zostały zestrzelone. Polska zdecydowała wówczas, aby zawnioskować o uruchomienie art. 4 NATO.

Z kolei w drugiej połowie miesiąca przestrzeń powietrzna Estonii została naruszona przez rosyjskie myśliwce. Maszyny pozostawały nad granicami tego państwa przez 12 minut. Estonia, idąc przykładem Polski, wystąpiła także z wnioskiem o uruchomienie art. 4 NATO.

Do rosyjskich prowokacji odniósł się Donald Trump w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Amerykański przywódca odpowiedział pozytywnie na pytanie dziennikarzy o zestrzeliwanie rosyjskich maszyn, które naruszą granice państw NATO.

Później jego słowa poparł sekretarz generalny NATO Mark Rutte. - Jeśli to konieczne. Całkowicie zgadzam się z prezydentem Trumpem, jeśli to konieczne - powiedział w ostatnim wywiadzie dla stacji Fox News, wskazując na możliwość zestrzeliwania rosyjskich maszyn.

