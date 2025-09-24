Obce drony nad duńskim lotniskiem. Podjęto decyzję o przekierowaniu lotów

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Aktualizacja

Duńskie lotnisko w Aalborg zostało zamknięte w związku z obecnością obcych dronów - podała agencja Reutera, powołując się na profil społecznościowy Flightradar24. Jak przekazano we wpisie, podjęto decyzję o przekierowaniu trzech lotów na inne lotniska. "Zaobserwowano więcej niż jednego drona" - przekazały tamtejsze służby.

Drony nad duńskim lotniskiem. Podjęto decyzję o przekierowaniu lotówPhotograph by Tomasz Sienicki / Own workWikimedia Commons

Jak podał natomiast duński dziennik "Politiken", przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborg została zamknięta na czas nieokreślony.

Nad duńskim lotniskiem pojawiły się drony. "Policja jest na miejscu"

Martin Svendsen dyrektor ds. sprzedaży i marketingu lotniska potwierdził agencji Ritzau, że nad lotniskiem zauważono obce drony. - To prawda, że przestrzeń powietrzna jest zamknięta (...) Mogę potwierdzić, że policja jest na miejscu - przekazał.

    Informacje w tej sprawie przekazała w mediach społecznościowych również duńska policja. "W pobliżu lotniska Aalborg zaobserwowano drony, przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Trwają działania" - napisano we wpisie.

    W czasie konferencji prasowej, która miała miejsce w nocy ze środy na czwartek duńskie służby przekazały, że "zaobserwowano więcej niż jednego drona". Podkreślono przy tym, że nie wiadomo, czy są to te same bezzałogowce, które sparaliżowały lotnisko w Kopenhadze, jaki był ich cel oraz kto nimi steruje.

    "Siły zbrojne Danii również są dotknięte, ponieważ Aalborg służy jako baza wojskowa" - dodano w komunikacie.

    Wcześniej podobny incydent wydarzył się nad lotniskiem w Kopenhadze. Kilka dni temu w granicach lotniska pojawiły się niezidentyfikowane drony dużej wielkości, które doprowadziły do jego zamknięcia na cztery godziny.

    Drony sparaliżowały lotnisko w Kopenhadze. Media: Tropy związane z Rosją

    Drony, które sparaliżowały ostatnio lotnisko w stolicy Danii - jak donoszą tamtejsze media - mogły pochodzić z okrętu powiązanego z Rosją. Duńscy dziennikarze biorą pod uwagę trzy podejrzane jednostki, które w czasie pojawienia się dronów, znajdowały się w niedalekiej odległości.

      Jak przekazała telewizja TV2, kilka godzin przed tym, jak obce drony znalazły się nad lotniskiem w Kopenhadze, przez cieśninę Sund przepływał rosyjski frachtowiec Astrol-1. Statek zmierzał w kierunku Petersburga z Archangielska nad Morzem Białym.

      Z kolei gazeta "Ekstra Bladet" zwróciła uwagę na pływający pod banderą Beninu i objęty sankcjami za przewóz rosyjskiej ropy tankowiec Pushpa. Zbiornikowiec w poniedziałek wieczorem znajdował się na południowy wschód od wyspy Zelandia, gdzie był eskortowany przez okręt niemieckiej straży przybrzeżnej.

      Trzeci trop prowadzi do norweskiego frachtowca Oslo Carrier 3, który w momencie zamknięcia lotniska znajdował się kilka kilometrów na północ od lotniska Kastrup. Armator potwierdził TV2, że załogę stanowią m.in. rosyjscy marynarze, zaprzeczył jakoby na statku znajdowały się drony.

