W skrócie Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Oslo została zamknięta po zauważeniu drona.

Samoloty przekierowano do innych miast, a dwie osoby zatrzymano w związku z incydentem.

Policja bada, czy pojawienie się dronów mogło mieć związek z innymi podobnymi przypadkami.

Dron został zauważony w okolicy lotniska Oslo Gardermoen w poniedziałek wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie około godz. 22:30.

- Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o przeniesieniu całego ruchu lotniczego na jeden pas startowy - mówiła telewizji NRK rzeczniczka prasowa Karoline Pedersen po godz. 23.

Norwegia. Drony nad Oslo. Paraliż na lotnisku

Około północny ogłoszono jednak, że przestrzeń powietrzna została zamknięta. Przerwa trwała około trzy godziny. Według danych z serwisu Flightradar24 loty przekierowano m.in. na lotnisko Bergen-Flesland, Sandefjord Torp oraz Stavanger.

Na lotnisku Oslo Gardermoen pojawiła się policja.

Kierownik operacyjny Wschodniego Okręgu Policji, Gisle Sveen powiedział w rozmowie z portalem Dagbladet, że dron został zauważony w "pewnej odległości" od lotniska, ale mniejszej niż pięć kilometrów.

Norwegia. Drony nad Oslo. Dwie osoby zatrzymane

Jak informuje policja, to nie pierwszy raz, kiedy drony zostały dostrzeżone w zakazanej strefie otaczającej lotnisko w Oslo.

Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą. Drona zauważyła ochrona obiektu wojskowego.

"Dwóch obcokrajowców aresztowano za latanie dronem w strefie zakazanej" - poinformowała policja w Oslo.

W poniedziałek "dwa, trzy większe drony" zostały zauważone nad lotniskiem w Kopenhadze. - Na razie nie uważamy, żeby incydent na lotnisku w Oslo miał bezpośredni związek z czymkolwiek innym - skomentował Gisle Sveen.

Źródło: Reuters, NRK, Dagbladet

