Dron przeleciał 50 metrów od samolotu. Alarm na holenderskim lotnisku

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Jeden pas lotniska Schiphol w Amsterdamie został w sobotę wyłączony z użytkowania z powodu aktywności drona. Przerwa trwała 45 minut. Piloci alarmowali wieżę kontrolną, że bezzałogowiec znajduje się w niewielkiej odległości od maszyn. Sprawcę ani drona na razie nie odnaleziono.

Dron sparaliżował ruch na jednym pasie lotniska Schiphol w Amsterdamie. Przerwa trwała 45 minut
Dron sparaliżował ruch na jednym pasie lotniska Schiphol w Amsterdamie. Przerwa trwała 45 minutRobin UtrechtAFP

W skrócie

  • Dron pojawił się niespodziewanie nad lotniskiem Schiphol w Amsterdamie, wywołując interwencję służb bezpieczeństwa.
  • Ruch lotniczy został tymczasowo przekierowany na inny pas startowy, a normalna obsługa wznowiona po kilkudziesięciu minutach.
  • Mimo działań poszukiwawczych operator drona oraz samo urządzenie nie zostali odnalezieni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowała Królewska Żandarmeria Wojskowa (Koninklijke Marechaussee), w sobotę około godz. 12:10 kilka załóg przekazało kontrolerom ruchu lotniczego informacje o urządzeniu lecącym na wysokości około 150 metrów.

Na jednej z internetowych transmisji na żywo słychać, jak kapitan samolotu linii Transavia zgłasza, że dron znajdował się zaledwie 50 metrów od jego maszyny.

Na miejsce skierowano kilka jednostek poszukiwawczych, w tym śmigłowiec policyjny, jednak ani dron, ani jego operator nie zostali odnalezieni. Według Marechaussee prawdopodobnie była to jedna osoba. Rzecznik podkreślił, że przypadki wstrzymania ruchu na pasie startowym z powodu drona są "dość rzadkie".

Zobacz również:

Samolot Binjamina Netanjahu ominął Europę podczas lotu do USA
Świat

Netanjahu obawia się aresztowania? Nadłożył setki kilometrów

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Holandia. Nagle pojawił się dron. Kilkudziesięciominutowa przerwa na lotnisku

    Na czas zamknięcia pasa Polderbaan ruch lotniczy został przekierowany na sąsiedni pas Zwanenburgbaan. Około godziny 13 wznowiono normalne operacje.

    W pobliżu Schiphol, podobnie jak nad innymi holenderskimi lotniskami, obowiązuje całkowity zakaz używania dronów ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa lotów. Od początku roku zgłoszono już 22 przypadki podejrzeń obecności dronów w rejonie portów lotniczych.

    Do podobnych incydentów doszło w ostatnich dniach w Danii i Norwegii, gdzie czasowo zamknięto tamtejsze lotniska. Rząd duński określił sytuację jako "atak" i "zamach" na stołeczny port lotniczy.

    Zobacz również:

    Jeden z rosyjskich dronów zestrzelonych przez ukraińską obronę powietrzną nad Kijowem 20 września. Tego dnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak,, wystrzeliła 40 rakiet i około 580 dronów. Zginęły w nim trzy osoby, a dziesiątki zostały ranne
    Świat

    92 drony leciały do Polski. Zełenski: Zestrzeliliśmy je

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    "Prezydenci i premierzy" o rosyjskich prowokacjach nad BałtykiemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze