Tajemniczy mężczyzna przelał 10 mln zł na konto Krakowa. Nie wiadomo, co się z nimi stało

Dawid Serafin

Tajemniczy informatyk przelał na konto krakowskiego urzędu 10 mln zł. Darowizna miała zostać przekazana na budowę centrum muzyki. Prace rozpoczęły się pod koniec grudnia ubiegłego roku, a firma budowlana wystawiła właśnie miastu do zapłaty pierwszą fakturę. Z dokumentów, do których dotarła Interia, wynika, że 11 mln zł ma zostać zapłacone z pieniędzy, które miasto planuje pozyskać ze sprzedaży akcji klubu sportowego Cracovia. Urząd do momentu publikacji tego materiału nie był w stanie wyjaśnić, co stało się z milionami przekazanymi przez anonimowego darczyńcę.

Zdjęcie Krakowski magistrat / Aneta Żurek / East News