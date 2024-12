Andrzej Hawranek, polityk Platformy Obywatelskiej, zostanie szefem małopolskiego sanepidu, pomimo że przegrał konkurs na to stanowisko z doktorem nauk medycznych. O tym, że tak się stanie, Interia informowała trzy miesiące temu. - Polityczna legitymacja nie ma tu nic do rzeczy. Uznałem, że potrzebujemy takiej osoby jak pan Hawranek na tym stanowisku - powiedział nam niedawno wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, który jest jednocześnie wpływowym politykiem PSL w regionie. To jemu Hawranek zawdzięcza posadę.