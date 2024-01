Zwrot ws. Krzysztofa Bosaka. Poseł Konfederacji zostaje na stanowisku

Krzysztof Bosak wicemarszałkiem. Zwrot w PiS

152 posłów - przede wszystkim z KO - wstrzymało się od głosu, a 196 posłów - przede wszystkim z PiS - nie brało udziału w głosowaniu. To sprawa, która od początku mocno dzieliła PiS .

- Lepsze to niż głosowanie za odwołaniem - komentował na gorąco w rozmowie z Interią jeden z posłów PiS. - Dobrze, że władze partii uznały, że nie ma sensu w to brnąć i dzielić partii - dodał.

Po burzliwym przebiegu dyskusji władze partii i klubu miały raz jeszcze omawiać stanowisko PiS w tej sprawie. Kierownictwo partii, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, ostatecznie uznało, że przychyli się do części krytycznych uwag i wybrało bezpieczne rozwiązanie, czyli wyjęcie kart do głosowania, co jest równoznaczne z nie wzięciem w nim udziału. Przeciwko odwołaniu Bosaka zagłosował jeden poseł PiS - Jan Krzysztof Ardanowski.