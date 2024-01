Macierewicz grzmiał z mównicy. Bosak wyłączył mu mikrofon

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z mównicy sejmowej zwróciła się do Antoniego Macierewicza .

- Bezprawne było szarpanie pracownika Polskiej Agencji Prasowej przez pana, panie Macierewicz - powiedziała, powołując się na nagranie, na którym poseł staje na drodze mężczyzny podającego się za pracownika PAP. Polityk PiS zażądał wówczas od niego okazania dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. Między panami doszło do przepychanki.

W końcu Macierewicz zabrał głos na mównicy. Posłankę nazwał "miłą panią, która kłamała". - To mnie uderzono, to mnie próbowano pobić, a ja nikogo nie dotknąłem. Pani oszukuje - powiedział zwracając się do Scheuring-Wielgus.