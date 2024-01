Komisja etyki poselskiej zajęła się incydentem z udziałem Grzegorza Brauna , do którego doszło 12 grudnia w gmachu Sejmu. Stało się to z własnej inicjatywy tego organu, a także na wniosek klubu Polska 2050-Trzecia Droga oraz Fundacji Basta.

Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece. Został ukarany naganą

Posłanka Ewa Schädler (Polska 2050) poinformowała, że w środę komisja ukarała Grzegorza Brauna naganą . Jednocześnie dodała, że poseł Konfederacji ma prawo się odwołać od decyzji. - Po tym okresie (dwóch tygodni - red.) decyzja o naganie będzie prawomocna , nabierze mocy sprawczej. Ale my już tę decyzję podjęliśmy o udzieleniu nagany - powiedziała polityczka.

Zgodnie z regulaminem komisji etyki, nagana to najwyższa kara , której komisja może udzielić posłowi. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej nałożonej kary.

Nie pierwsza kara dla Grzegorza Brauna. Część polityków chce wykluczenia go z Konfederacji

Incydent ze świecami to niejedyne zdarzenie z udziałem Brauna, do którego doszło 12 grudnia. Tuż potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Prowadzenie posiedzenia przejął marszałek Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego.