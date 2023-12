We wtorek poseł Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji . Prowadzenie posiedzenia przejął marszałek Szymon Hołownia , który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. W środę poinformowano, że Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej.

Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, argumentując, że po incydencie dopuścił Brauna do głosu i umożliwił mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Lewica wskazała, że niedostateczna reakcja wicemarszałka Bosaka na słowa Brauna zmusiła marszałka Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad.

K. Tuduj: Naciski marszałka Sejmu na Konfederację

W programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" sytuację skomentował Przemysław Wipler. - Głosowałem przeciwko zawieszeniu Grzegorza Brauna, bo byłem zwolennikiem wyrzucenia go z Konfederacji. To, co zrobił, jest niedopuszczalne - powiedział poseł Konfederacji.