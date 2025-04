Kapłan w ostatnich latach był bohaterem medialnych publikacji. Wszystko za sprawą posiadanych trofeów chronionych zwierząt, z których musiał się tłumaczyć śledczym. Pomocną dłoń wyciągnęli wówczas do niego pracownicy białostockiej dyrekcji ochrony środowiska, którzy w ciągu jednego dnia wydali stosowne dokumenty, aby zalegalizować posiadane łupy. Po interwencji ekologów sprawa trafiła do sądu.

Przez ostanie lata ksiądz Tomasz Duszkiewicz zyskał nieformalne, lecz znaczące wpływy w Lasach Państwowych na Podlasiu. To przyjaciel zmarłego kilka lat temu Jana Szyszki, byłego ministra środowiska. Przez lata kapłana łączyły też silne relacje z posłem Jarosławem Zielińskim, który w przeszłości miał decydujący głos w sprawach lasów w regionie.

W październiku 2016 r., kiedy stanowisko dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku objął Andrzej Nowak, jedną z jego pierwszych decyzji było zatrudnienie księdza Duszkiewicza. Miał on odpowiadać za współpracę ze środowiskiem regionalnym. Pełnił tę funkcję od stycznia 2017 r. do listopada 2020 r.

We wrześniu 2018 r. fundacja "Ekologiczne Forum Młodzieży" podpisała umowę z nadleśnictwem Białowieża na dzierżawę atrakcyjnego terenu w Czerlonce na skraju Puszczy Białowieskiej. Dokument został zawarty na 30 lat, do 2048 r., a miesięczny koszt dzierżawy to 362,9 zł. Na tym terenie powstaje ośrodek modlitewny.