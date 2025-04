Tankowiec zatrzymany na Bałtyku. Nowe informacje o Kiwali

Estońskie władze są po rozmowach z formalnym właścicielem tankowca na Mauritiusie i otrzymały zapewnienia o gotowości do współpracy. Ponadto są w kontakcie z władzami Dżibuti , pod których banderą niegdyś pływał statek.

Kristjan Truu, dyrektor Służby Morskiej Administracji Transportu,zaznaczył, że zwolnienie tankowca będzie możliwe dopiero po wyeliminowaniu usterek i ponownej inspekcji. Jak na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Zatrzymany w zeszłym tygodniu tankowiec zmierzał do rosyjskiego portu Ust-Ługa. Wiele wskazuje na to, że należy do rosyjskiej "floty cieni".