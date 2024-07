Ziobro reaguje na sprawę Romanowskiego. "Jutro winny będzie każdy"

"Taki ' sędzia na telefon ' - Tusk coś o tym wie z poprzednich rządów. Obsadzają 'swoimi' sędziami wydziały karne najważniejszych sądów , w których toczyć się będą ' polityczne' sprawy , by mieć pewność jakie zapadną rozstrzygnięcia " - napisał w serwisie X Zbigniew Ziobro .

Jak dodał, "to sowiecka tradycja - jeśli decyduje zaufany sędzia , dowody nie mają większego znaczenia, a wiarygodność takich wyroków sięgać będzie bruku". Lider Suwerennej Polski stwierdził też, iż "dzisiaj zaufani skażą polityków opozycji , jutro winny będzie każdy, kto zadrze z obecną zamordystyczną władzą".

Do swojego wpisu Ziobro załączył post obrońcy Marcina Romanowskiego. "Naciski polityczne na sądy, odwoływanie kierownictwa i manipulowanie składami (m. in. przez wyłączanie sędziów), to praktyki całkowicie niedopuszczalne" - napisał adwokat Bartosz Lewandowski.