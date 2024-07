- Dzisiaj mija termin na złożenie zażalenia. Zobaczymy w jaki sposób do immunitetu posła Romanowskiego podejdzie sąd drugiej instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące na to, że immunitet najzwyczajniej w świecie nie obowiązuje - powiedział prokurator generalny.

Goszcząc na antenie prokurator generalny wspomniał, że zarzut dla Marcina Romanowskiego dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale nie jest to jedyny przedmiot postępowania. - Drugi wątek to wsparcie i promocja w mediach Funduszu Sprawiedliwości za bardzo poważne pieniądze. To były kwoty rzędu 15-20 milionów złotych rocznie. Zobaczymy, jak te wątki zostaną wyjaśnione i kto być może będzie także pociągnięty do odpowiedzialności - podkreślił.