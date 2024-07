Sprawa Romanowskiego. Jest zażalenie prokuratury na odmowę aresztu

Prokuratura Krajowa zabrała głos. Chodzi o immunitet Marcina Romanowskiego

Jak wyjaśnił, sąd wskazał, że podejrzany jest objęty tym immunitetem, co stanowi "przeszkodę do dalszych czynności". - Temat immunitetu nie był dla prokuratora tematem nowym. My tę kwestię badaliśmy jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanego - podkreślił Nowak.