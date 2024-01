- Tak źle jeszcze nie jest, rozróżniam Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy ktoś widział kiedyś prezesa Kosiniaka-Kamysza w kolorowym swetrze? - żartował podczas konferencji Donald Tusk. Premier odniósł się do charakterystycznego elementu ubioru lidera Lewicy. Jest on znany bowiem z noszenia swetrów o intensywnych kolorach. Ale wiele osób odczytało to również, jako nawiązanie do niedawnej pomyłki znanej dziennikarki, która pomyliła lidera lewicy z Włodzimierzem Cimoszewiczem.