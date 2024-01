Donald Tusk: Do pisowskich głów wreszcie to dociera

- Wydaje mi się, że do najbardziej zatwardziałych pisowskich głów wreszcie dociera, że coś się zmieniło po październiku. Chyba skapitulowali przed rzeczywistością i faktami. Oczekiwania ludzi, interes społeczny to jest silniejsze od partyjnej zaciekłości - powiedział Donald Tusk. Premier odniósł się również do zatrzymania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, twierdząc, że prezydent Andrzej Duda "opowiada niestworzone rzeczy o więźniach politycznych" w Polsce i za granicą.