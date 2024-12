Komisja regulaminowa bada sprawę immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS nieobecny

W imieniu Jarosław Kaczyńskiego głos zabrał poseł Zbigniew Bogucki . - Nie wyrażam zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności i wnoszę o niewyrażenie zgody przez komisję w sprawie - oznajmił, cytując lidera swojej partii.

"Objęte wnioskiem zachowanie było uprawnioną reakcją na działania Zbigniewa Komosy. To akt polityczny osoby głęboko skonfliktowanej ze mną, naruszającej wielokrotnie prawo i dobre obyczaje. Będąc pokrzywdzonym wielokrotnymi, uporczywymi atakami pana Zbigniewa Komosy na moje dobre osobiste w postaci prawa do kultu i pamięci o najbliżej osobie, zmarłym bracie" - przytoczył treść pisma Jarosława Kaczyńskiego poseł Zbigniew Bogucki.

Zdaniem prezesa PiS działania Zbigniewa Komosy są nastawione na "szkalowanie ofiar" katastrofy smoleńskiej. "Nie ma zgody na to, by uporczywe nękanie, czy wręcz psychiczne znęcanie się nad rodzinami ofiar pozostawało pod ochroną organów ścigania" - dodał. Jarosław Kaczyński podważył też jakoby zniszczył wieniec, ponieważ naruszył jedynie tabliczkę , która - jego zdaniem - nie ma wartości materialnej.

- W tej sprawie chodzi o obronę pamięci , a nie o umyślne uszkodzenie mienia. (...) To akcja polityczna , aby nękać prezesa Jarosława Kaczyńskiego i brukać pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego - powiedział ze swojej strony Zbigniew Bogucki.

Na wystąpienie pełnomocnika prezesa PiS zareagował szef komisji Jarosław Urbaniak. - Zauważam, że momentami zapomina pan, że to nie sala sądowa, i że to nie proces karny , tylko procedura uchylenia immunitetu - stwierdził przewodniczący. - Te wnioski są obarczone wadami prawnymi. Podzielam pana słowa, ale członkowie komisji muszą ocenić, czy te wnioski mają jakiekolwiek postawy - ocenił Bogucki.

Jarosław Kaczyński starci immunitet? Komisja regulaminowa zdecyduje

Środowe posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej ma związek z wnioskami o uchylenie immunitetów i wyrażenie zgody o pociągnięcie do odpowiedzialności trojga posłów Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego , Marka Suskiego i Anity Czerwińskiej .

Część z wniosków została złożona 25 marca przez komendanta głównego policji - dotyczą one zdarzenia z 10 października 2023 roku i nałożenia mandatu o zniszczenie mienia o niskiej wartości. Kolejny natomiast - wytoczony wyłącznie w stosunku do prezesa PiS - został złożony przez prywatnego oskarżyciela Zbigniewa Komosę.

Mężczyzna od kwietnia 2018 roku regularnie ustawia przed obeliskiem kwiaty z tabliczką o treści: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego , który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów". We wrześniu tego roku doszło tam do przepychanek między Kaczyńskim a Komosą , który twierdzi, że został wówczas dwukrotnie uderzony przez lidera PiS. Mężczyzna złożył w związku z tym w sądzie akt oskarżenia wobec polityka.

Przewodniczący Jarosław Urbaniak (KO) zwrócił uwagę w środę w rozmowie z PAP, że bardziej istotny z punktu widzenia komisji jest drugi z wniosków, ponieważ dotyczy on pobicia. - Nie chciałbym wychodzić przed szereg, ale łatwo się domyślić, że gdyby wszystko nie było jasne, to bym nie przedkładał tego wniosku, bo bym to uważał za absurdalne - wskazał poseł Koalicji Obywatelskiej.