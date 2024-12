Immunitet Zbigniewa Ziobry. Sejmowa komisja zdecydowała

Zbigniew Ziobro przed komisją regulaminową. Jest decyzja ws. wniosku do Sejmu

Podczas obrad komisji posłowie opozycji utrzymywali, że komisja ds. Pegasusa właściwie nie istnieje i powoływali się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego . Z kolei politycy koalicji rządzącej kilkukrotnie podkreślali, że jeśli nie ma nic do ukrycia, to politycy PiS nie powinni mieć obaw.

- Od przejęcia władzy przez koalicję 13 grudnia mamy do czynienia z manifestacyjnym, ostentacyjnym pokazem łamaniem prawa , popełnianiem przestępstw kryminalnych przez przedstawicieli obozu władzy - mówił Ziobro dodając, że jeśli Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami TK, to ten stawi się na komisji.

Co więcej, polityk podkreślał, że "jeśli Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego, to jest gotów choćby dziś stawić się przed komisją (ds. Pegasusa - red.). Podobne stanowisko wyraził też w rozmowie z dziennikarzami.

Komisja ds. Pegasusa. Chcą przesłuchać Zbigniewa Ziobrę

Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa czterokrotnie wzywała Zbigniewa Ziobrę do złożenia zeznań w charakterze świadka, jednak polityk konsekwentnie nie stawiał się, dlatego członkowie zespołu wystąpili do prokuratury o powołanie biegłych celem zbadania stanu zdrowia byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości.