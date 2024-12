Do rękoczynów doszło we wrześniu. Zajście miało miejsce pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. To wówczas aktywiści przynieśli wieniec z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski".