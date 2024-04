Wawrzyk reaguje na zeznania Kamińskiego. "Nie odpowiedział na pytanie"

- Piotr Wawrzyk miał świadomość i umożliwił Edgarowi Kobosowi skorzystanie z instrumentów, jakie ma MSZ w związku z wydawaniem wiz. Miał świadomość, że pan Kobos miał korzyści majątkowe z tego tytułu - powiedział Mariusz Kamiński na trakcie komisji śledczej.

Były szef MSWiA dodał: W krótkim czasie proceder został ujawniony, winni otrzymali zarzuty, a osoba, która umożliwiła działania przestępcze na terenie resortu, czyli wiceminister Piotr Wawrzyk, został zdymisjonowany i poniesie konsekwencje karne. Reklama

Piotr Wawrzyk odniósł się do słów Kamińskiego w mediach społecznościowych. "Wbrew temu co twierdzi były szef MSWiA, nie miałem 'świadomości' przestępczej działalności Edgara Kobosa. Nie odpowiedział na pytanie o brak informacji służb do mnie o tej działalności" - napisał.

Afera wizowa. Komisja przesłuchuje Mariusza Kamińskiego

W poniedziałek o godz. 13 rozpoczęło się przesłuchanie Mariusz Kamińskiego przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej. Były szef CBA powiedział, że był pierwsza osobą, która uzyskała informacje o możliwych nadużyciach dotyczących wiz w MSZ. - I to ja osobiście zleciłem CBA podjęcie tej sprawy i pełne wyjaśnienie tej sprawy - powiedział polityk PiS.

Dodał, że w drugiej połowie lipca 2022 r. zgłosiła się do niego "osoba informująca", która przekazała mu, że "znany jej na gruncie zawodowym przedsiębiorca złożył jej de facto korupcyjną propozycję dotarcia do MSZ i wzięcia udziału w nielegalnym przyznawaniu wiz obcokrajowcom". Dodał, że wskazany przedsiębiorca prowadził firmę, w której pracowali cudzoziemcy, że utrzymywał, iż ma już dojście do resortu, ale jest ono drogie i szuka innego, tańszego, by załatwiać wizy dla swoich pracowników. Reklama

- Osoba ta odmówiła, była oburzona tą propozycją i dotarła z tą informacją do mnie - powiedział Kamiński. Poinformował też, że po uzyskaniu tych informacji zadzwonił do ówczesnego szefa CBA Andrzeja Stróżnego i poinformował go o sytuacji. Dodał, że do spotkania informatora z funkcjonariuszami CBA doszło 27 lipca 2022 r.

Kamiński zeznał też, że CBA przez wiele tygodni gromadziło informacje wykorzystując wszelkie możliwe legalne metody działania, aby zweryfikować czy przedsiębiorca ma kontakty w MSZ i czy te kontakty mają charakter przestępczy.

- Była to bardzo trudna sprawa, ale po wielu tygodniach wytypowano osobę, która miała kontakt z tym przedsiębiorcą. Nie był to pracownik MSZ, był to Edgar Kobos - poinformował. Dodał, że "kiedy funkcjonariusze zorientowali się, że jest to osoba, która może mieć bardzo realne kontakty w MSZ, gdyż był to bliski współpracownik osobisty, polityczny wiceministra MSZ Piotra Wawrzyka, sprawa została uznana za niezwykle poważną".



Tekst jest aktualizowany.

Przedmiotem komisji śledczej ds. afery wizowej jest analiza przypadków nadużyć, zaniedbań oraz zaniechań w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2023 roku. Reklama

W skład komisji wchodzą: przewodniczący Michał Szczerba (KO), zastępcy przewodniczącego Daniel Milewski (PiS) i Marek Sowa (KO), pozostali członkowie: Zbigniew Bogucki (PiS), Piotr Kaleta (PiS), Aleksandra Leo (Polska 2050), Mirosław Adam Orliński (PSL), Maria Małgorzata Janyska (KO), Maciej Konieczny (Lewica), Krzysztof Mulawa (Konfederacja) oraz Andrzej Śliwka (PiS).