Mariusz Kamiński: Nie mogę wziąć udziału w posiedzeniu komisji

"W związku z informacjami uzyskanymi poprzez media, jakoby miałbym stawić się przed Komisją Śledczą ds. Afery Wizowej w dniu 18 kwietnia 2024 roku, na godzinę 10:00, niniejszym uprzejmie informuję, że nie mogę wziąć udziału w ten dzień w posiedzeniu Komisji" - można przeczytać w samym piśmie. Jak dodał Mariusz Kamiński, nie może on stawić się na posiedzeniu "z uwagi na uprzednio doręczone mu wezwanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie na ten sam dzień i na tę samą godzinę".

Michał Szczerba: Tak czy owak komisja się zbierze

Michał Szczerba przekazał z kolei Polskiej Agencji Prasowej, że czwartkowe posiedzenie komisji odbędzie się zgodnie z planem, o godz. 10. Jak mówił: - Zawiadomienie w przyjętej formule zostało wysłane do Mariusza Kamińskiego , ma on pełną wiedzę o tym, kiedy, gdzie i o której godzinie odbędzie się posiedzenie i musi podjąć decyzję.

Kamiński i Wąsik wezwani do prokuratury. "Całkowicie bezprawne działania"

- Zostaliśmy wezwani z ministrem Wąsikiem do prokuratury na najbliższy czwartek celem ogłoszenia nam zarzutów jakoby nielegalnego głosowania w Sejmie - mówił Kamiński we wtorek podczas konferencji prasowej. Polityk PiS dodał też, że działania prokuratury traktują oni jako "aktywne włączanie się do zwalczania opozycji w naszym kraju". - Są to działania całkowicie bezprawne - oznajmił.