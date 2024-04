Mariusz Kamiński nie stawił się przed komisją ds. afery wizowej. Wyznaczono nową datę

- Pomimo wielokrotnych prób wezwania, doręczenie go było niemożliwe - ocenił przewodniczący komisji ds. afery wizowej. Michał Szczerba dodał, że "to nie jest prywatna inicjatywa funkcjonowania komisji". Jak dodał, komisja szanuje to, iż inne organy śledcze w szczególności Prokuratura Okręgowa Warszawie nie wiedząc, że występuje kolizja jeśli chodzi o wezwania Mariusza Kamińskiego wezwały go również do siebie, jednak musi udzielić komentarza w tej sprawie.