Dlatego też Zwiastowanie Pańskie posiada zarówno wymiar teologiczny, jak i ludowy. W tradycji ludowej w Polsce święto to znane jest pod różnymi nazwami, takimi jak Matki Boskiej Roztwornej, Zagrzewnej, Ożywiającej czy Kwietnej. Nazwy te nawiązują do budzącej się wiosną przyrody i symbolizują otwieranie się ziemi na nowe życie.

W Polsce, od 1998 roku, uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest również obchodzona jako Dzień Świętości Życia . Inicjatywa ta była odpowiedzią na apel papieża Jana Pawła II zawarty w encyklice "Evangelium Vitae" z 1995 roku, w której podkreślał on wartość i nienaruszalność ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Mimo że Zwiastowanie Pańskie jest uroczystością o wysokiej randze w Kościele katolickim, nie jest ono zaliczane do tzw. świąt nakazanych. Oznacza to, że wierni nie mają obowiązku uczestnictwa w tym dniu w mszy świętej. Jednakże Kościół zachęca do udziału w liturgii oraz do osobistej refleksji nad tajemnicą Wcielenia i wartością ludzkiego życia.