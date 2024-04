Zwrot ws. Mariusza Kamińskiego. "Odmówiłem udziału w czynnościach"

- Zarzuty odczytała (prokurator - red.), natomiast ja odmówiłem udziału w jakichkolwiek czynnościach - podkreślał Kamiński. - Zarzut udziału w głosowaniach 21 grudnia w Sejmie oraz udziału w komisji sejmowej 28 grudnia - uściślił Kamiński dopytywany przez dziennikarzy, jednak wskazywał, że on i Maciej Wąsiki robili to w sposób jawny, a w przypadku komisji dostali zaproszenia na swoje telefony oraz iż byli na liście obecności, na której złożyli podpisy. - No chyba, że ktoś chciał nas zwabić w pułapkę - analizował.

- Powiedziałem pani prokurator, że jeśli chce przeprowadzić takie czynności, musi się zwrócić do Sejmu o uzyskanie zgody na to - odparł, podkreślając, że nadal ma poselski mandat.

Mariusz Kamiński przed prokuraturą. "Zamierzam być na komisji"

- Przy niezakończonej procedurze wygaszania mi mandatu, bo przysługiwało mi odwołanie do Sądu Najwyższego, więc te głosowania, za które mam być ukarany, były moim obowiązkiem. Moim obowiązkiem jako posła, którego mandat nie został wygaszony - przekazał przed wejściem do siedziby prokuratury Mariusz Kamiński.

Komisja śledcza ds. afery wizowej. Kamiński nie pojawił się na przesłuchaniu

O wezwaniu do prokuratury we wtorek powiadomił sam Mariusz Kamiński, który wystąpił na konferencji prasowej wraz z Maciejem Wąsikiem. - Zostaliśmy wezwani z Maciejem Wąsikiem do prokuratury celem ogłoszenia nam zarzutów, jakoby nielegalnego głosowania w Sejmie - mówił były szef MSWiA w rządzie PiS. Jak dodał, "są to działania bezprawne".