Od piątku w stanach Missouri , Arkansas , Teksas , Oklahoma , Kansas , Alabama i Missisipi zanotowano ponad 950 burz w centralnej i południowej części Stanów Zjednoczonych. Tylko w piątek burz naliczono 557. Do końca weekendu przyniosły one około 80 tornad .

Według amerykańskich mediów zginęło co najmniej 40 osób . Zmarły one nie tylko z powodu silnego wiatru powalającego drzewa i niszczącego budynki, lecz również w wyniku pożarów lasów. Tylko w Oklahomie rannych zostało ponad 100 osób.

Kilkadziesiąt osób burze raniły w Arkansas, gdzie doszło do sytuacji nienotowanej od prawie 30 lat. Jak podaje telewizja CNN w piątek w tym stanie uderzyły dwa silne tornada kategorii EF4 w pięciostopniowej skali Fujity. Oznacza to, że niosły one porywy wiatru osiągające od 267 do 322 km/h.