Wybory prezydenckie 2025. Kto może głosować?

Wybory prezydenckie 2025. Jak zarejestrować się w spisie wyborców za granicą?

Pierwszy krok to wniosek do konsula o wpisanie do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania. Minister spraw zagranicznych określi listę lokali wyborczych w drodze rozporządzenia. Wykaz będzie dostępny na stronach www.pkw.gov.pl oraz www. wybory.gov.pl . Termin na zarejestrowanie się w spisie wyborców upływa 13 maja 2025 roku , czyli pięć dni przed pierwszą turą.

Jeśli wybory nie rozstrzygną się w pierwszej turze, kolejny wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć do 27 maja. Wyborca ma również prawo do złożenia wniosku o zaświadczenie do prawa do głosowania w dowolnym lokalu.