- Konfederacja jest zawsze gotowa do udziału w przedterminowych wyborach - oznajmił poseł Michał Wawer. Polityk Konfederacji nawiązał do wypowiedzi prezesa PiS, który mówił o rozwiązaniu parlamentu jako najlepszym rozwiązaniu obecnej sytuacji politycznej. - Jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony przez PiS w Sejmie, to zapewne go poprzemy - mówił Wawer, powątpiewając jednak, że opozycja zdecyduje się na taki ruch.