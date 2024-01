Nowy cel Jarosława Kaczyńskiego. PiS rusza w Polskę

- Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, potem do byłych miast wojewódzkich - było ich 49 - później do wszystkich powiatów - tłumaczył Kaczyński. - Chcemy dotrzeć do każdego powiatu . Później dojdzie czas na kampanię samorządową prowadzoną od poziomu gminy - dodał. W spotkaniach zaplanowanych na najbliższy weekend weźmie udział sześciu przedstawicieli PiS.

Jarosław Kaczyński: Mamy do czynienia z podwójną grą

- Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała sto konkretów, a realia są takie, że łamana jest konstytucja, łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura. W sposób siłowy zostały przejęte państwowa telewizja i radio - mówił prezes PiS. - Mamy do czynienia z podwójną grą. W Polsce obywatelom mówi się, że nic się nie zmieni, jesteśmy przeciwko zmianie traktatów itp. Co innego mówi się w Brukseli, mamy do czynienia ze zgodą na niemiecki dyktat - dodał. Podkreślił, że polski rząd "zgadza się na ustępstwa", w szczególności wobec Niemiec, co zagraża naszej suwerenności.