Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, gościł we wtorek rano w programie Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia Zet. Polityk pytany był m.in. o kwestię możliwego odejścia ze stanowiska prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , co miałoby nastąpić w przyszłym roku.

- Obserwuję z pewnym zdumieniem wysyp informacji o rzekomych planach odejścia Jarosława Kaczyńskiego z funkcji przewodniczącego partii. Rozumiem, że to wynika z tego, że będzie kongres PiS. Pan prezes na pewno podda się weryfikacji, natomiast to będzie decyzja Kaczyńskiego - mówił Sasin, podkreślając przy tym, że należy do polityków, którzy "namawiali i będą namawiać, aby prezes PiS wystartował na kolejną kadencję".