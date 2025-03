W czwartek wieczorem Jarosław Kaczyński był gościem telewizji wPolsce24. Wśród poruszonych tematów znalazła się m.in. sprawa śmierci Barbary Skrzypek , co do której prezes PiS ponownie wyraził przekonanie, że była ona następstwem silnego stresu związanego z przesłuchaniem ws. spółki Srebrna i "dwóch wież".

- Wiedziała, z kim będzie miała do czynienia i to ją na pewno bardzo, ale to bardzo stresowało. Sam przebieg przesłuchania, odmowa udziału pełnomocnika, nie wzięcie pod uwagę, że ona jest w bardzo złym stanie, jeśli chodzi o zdrowie (…), to musiało być dodatkowo denerwujące - stwierdził Kaczyński.