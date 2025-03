Rason to miasto i centrum przygranicznej, specjalnej strefy ekonomicznej . Rosjanie - obecnie najwięksi przyjaciele władz w Pjongjangu - mogą od lutego 2024 zwiedzać stolicę kraju. Inni turyści zostali wpuszczeni jedynie do strefy na północy najpewniej dlatego, że łatwo ją kontrolować.

Podobnie jak w Pjongjangu, mieszkańcy mogą korzystać z telefonów komórkowych, choć bez szczegółowych danych trudno ocenić, ilu naprawdę może doświadczyć tego przywileju. Jednak przynajmniej kilka razy na własne oczy widziałam Koreańczyków, którzy odbierali połączenia i prowadzili rozmowy . Jeśli była to inscenizacja przygotowana dla turystów, to wyjątkowa starannie dopracowana, bo pamiętam kobietę, która odebrała telefon, przejeżdżając obok naszej grupy rowerem.

Bank Światowy ostatni raz przedstawił szacunkowe dane o nominalnym PKB Korei w 2019 roku. Wówczas było to 640 dolarów na osobę. To mniej więcej tyle, co afrykański Niger z podobną liczbą ludności.

Ulice sprzątają też mieszkańcy. To element znany z systemów komunistycznych, w których obywatele są zobowiązani do wykonywania prac społecznych na rzecz państwa. Społecznie i poza godzinami pracy.

Krajobraz to oczywiście kwestia gustu, ale północnej części Korei nie można odmówić uroku. Przypomina nieco Szkocję. Surowe szczyty rozciągają się długimi ramionami, które zdają się łagodnie wpadać wprost do morza. Widok szpecą jedynie wszechobecne hasła propagandowe. Nie tylko miasto, ale również wzgórza usiane są betonowymi blokami ze sloganami o przewodniej roli partii i sile północnokoreańskiej armii.

Odrobinę tej pracy pokazuje się turystom. Program wycieczki zakłada wizytę w fabryce szkolnych ubrań. Na linii produkcyjnej mundurki szyją wyłącznie kobiety. Kiedy weszliśmy do zakładu, żadna z nich nie oderwała się od swojego zadania. Żadna nie podniosła nawet głowy, choć wizytę grupy kolorowo ubranych, nieustannie robiących zdjęcia turystów raczej trudno traktować jak coś zwyczajnego. Słuchały za to propagandowej muzyki, która bez przerwy towarzyszy ich pracy.

Podróż od granicy do Rason trwa kilkadziesiąt minut i przebiega dosyć komfortowo. Do miasta prowadzi droga zbudowana przez chińskie firmy w 2013 roku. Natomiast inne trasy przypominają właściwie podrzędne szosy. Podczas wypadu za miasto nasz autobus podskakiwał na resztkach nierównego asfaltu i wzbijał przy tym tumany kurzu. Wyprawa może nie była komfortowa, ale przynajmniej przez moment mogliśmy zobaczyć prawdziwą, koreańską wieś.

Opowieść Korei Północnej o własnym rolnictwie i faktyczny stan na wsi to największy kontrast, z jakim spotkałam się w Rason. Przez cztery dni pobytu w KRLD widziałam jeden traktor i to w centrum miasta.

Owszem, pokazali to, co reżim pozwolił im zobaczyć. Ale większość filmów miała wydźwięk zdecydowanie negatywny dla systemu politycznego komunistycznej Korei Północnej. Natomiast władze w Pjongjangu roli i zasięgów mediów społecznościowych najwyraźniej nie doceniły.

- To był eksperyment. Otworzyli się na chwilę, by z powrotem się zamknąć. Korea Północna teraz wie, co musi poprawić i jak restrykcyjna musi być dla youtuberów. Dlatego nie dziwi, że test przeprowadzono w Rason, które tradycyjnie służy koreańskim władzom do eksperymentów ekonomicznych i społecznych - przekonywał mnie południowokoreański historyk.