Stanowisko władz Radomia przedstawił sekretarz miasta Rafał Górski . Podkreślił, że do zadań własnych samorządu gminnego nie należy kreowanie i prowadzenie polityki migracyjnej. - Miasto Radom nie prowadzi i nie będzie prowadzić Centrum Integracji Cudzoziemców . To nie jest projekt miejski - oświadczył sekretarz. Dodał, że władze miasta nie mają żadnych możliwości wpływania na decyzje podejmowane przez inne organy administracji rządowej i samorządowej.

Ideę centrów integracji cudzoziemców przedstawiał dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) Aleksander Kornatowski. Jak wyjaśniał, centrum nie będzie miejscem dla nielegalnych uchodźców i imigrantów, ale osób, które przebywają w Polsce legalnie. - To będzie tylko zwykły urząd , gdzie cudzoziemcy będą mogli przyjść, by uzyskać informacje; chcemy m.in. uczyć ich języka polskiego - powiedział Kornatowski. - To będą małe placówki urzędnicze, w których będzie pracowało pięciu pracowników: dwóch od wojewody mazowieckiego i trzech z MCPS - dodał.

Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek klubu radnych PiS , dlatego na sesji pojawili się posłowie PiS z okręgu radomskiego, m.in. Marek Suski i Radosław Fogiel , którzy są przeciwni tworzeniu centrów integracji cudzoziemców. Ich zdaniem będą to miejsca dla kolejnych imigrantów, którzy wkrótce zaczną - według nich - napływać do Polski w związku z paktem migracyjnym .

Z kolei Marek Suski zaproponował przeprowadzenie lokalnego referendum ws. budowy Centrum Integracji Cudzoziemców w Radomiu. Według niego miałaby to być nie partyjna, ale obywatelska inicjatywa. - Nie dla budowy ośrodka w Radomiu! - wykrzykiwał Suski do zgromadzonych. Parlamentarzysta zapowiedział zbiórkę podpisów ws. referendum. Z mównicy zachęcał też do głosowania w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. Rozdawał ulotki, za co został upomniany przez przewodniczącego Rady Miejskiej, który przypomniał, że agitacja wyborcza w urzędach samorządu terytorialnego stanowi wykroczenie.