"Naprawdę ktoś myślał, że czeka nas robota lekka, łatwa i przyjemna? Nie, ona przez jakiś czas będzie ciężka, trudna i nieprzyjemna . Do takiej mnie wynajęliście. Nie narzekam " - wpis o takiej treści pojawił się w piątek wieczorem w mediach społecznościowych Donalda Tuska.

Premier nie sprecyzował jednak, co dokładnie ma na myśli.

Finansowanie in vitro, zmiany w mediach publicznych

Do takich można z pewnością zaliczyć przywrócenie finansowania metody in vitro z budżetu państwa . Jeden z głównych wyborczych postulatów Koalicji Obywatelskiej udało się przegłosować jeszcze przed oficjalnym powołaniem nowego rządu. Każdego roku na ten cel będzie przeznaczane minimum 500 mln zł.

Kolejna sprawa to przejęcie mediów publicznych. Po tym jak 19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", minister kultury i dziedzictwa narodowego następnego dnia poinformował o zmianach personalnych w zarządach spółek . Minister Bartłomiej Sienkiewicz (KO) powołał się przy tym na przepisy Kodeksu spółek handlowych, co według m.in. polityków Zjednoczonej Prawicy jest niepraworządne.

27 grudnia minister Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Jak przekazał w komunikacie, ma to związek z "decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych".

- Prace nad regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje Kościoły , a więc mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa - podsumowywał szef rządu.

Również w grudniu Donald Tusk zapowiedział prace nad legalizacją związków partnerskich. - Jeszcze tej zimy będziemy procedować ten projekt. Niezależnie od tego, czy będzie go zgłaszała grupa posłów, czy też rząd - przekazał premier.

"Włos się jeży na głowie"

- Włos się jeży na głowie , kiedy tak, krok po kroku, odkrywamy kolejne sfery działania i pazerności finansowej do niedawna rządzących Polską - powiedział premier.

- Powołano ponad 40 spółek - to miało być budownictwo mieszkań dla młodych - przekazał Tusk.

- Co jest efektem kilku lat działalności tej instytucji? Na pewno podwyższenie funduszu wynagrodzeń dla władających tą instytucją - i to w skali naprawdę imponującej, w ciągu kilku lat wzrost funduszu wynagrodzeń to jest ponad 500 proc. - powiedział premier.