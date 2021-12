O swojej decyzji w sprawie ustawy medialnej Andrzej Duda poinformował podczas poniedziałkowego wystąpienia.

- Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją - przekazał Andrzej Duda.



- Mówimy o spółce, która niedawno uzyskała koncesję (chodzi o właściciela TVN - przyp. red.). Państwo udzieliło zgody na emisję telewizyjną. Trzeba sobie zadać pytanie, w jakim stopniu jest to uderzenie w coś, co nazywamy interesami w toku, w prawa, które zostały dobrze nabyte zgodnie z prawem. Mamy bez wątpienia do czynienia z ingerencją - argumentował prezydent.

Reakcje na decyzję prezydenta

"Dziękuję Panie Prezydencie za przywództwo i zaangażowanie dla wspólnych wartości demokratycznych oraz za ochronę klimatu inwestycyjnego w Polsce. Razem sojusznicy są silniejsi!" - napisał Bix Aliu, chargé d'affaires ambasady USA w Polsce.



"Ulica i zagranica (Ameryka), czyli presja ma sens. Niech nikt już nie mówi, że nie warto, że się nie da, że nic nie możemy. Możemy i musimy" - skomentował szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.



"Nieważne, czy rozegrali to na złego i dobrego policjanta, czy Duda zrobił to ze strachu o siebie, ze złości, a może - o cudzie - z przekonania. Decyzja dobra, jedyna możliwa. Nie bohaterstwo - obowiązek" - napisał Szymon Hołownia, lider Polski 2050.



- Weto pana prezydenta to jest dobra decyzja. To jasny punkt na dość pochmurnym niebie polskiej polityki ostatnich tygodni i miesięcy. (...) To decyzja, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski, usuwa jeden z niepotrzebnych elementów sporu z zachodnimi partnerami. (...) Żywot tej ustawy dzisiaj się kończy. Trudno wyobrazić sobie większość w parlamencie, która to weto odrzuci - skomentował na antenie politolog dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW.

"Świąteczny prezent - Polska może mieć prezydenta niezależnego od partii, która go wskazała" - skomentował konstytucjonalista dr hab. Ryszard Balicki.



"Bardzo dobra decyzja Prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa lex TVN trafi tam gdzie jej miejsce - do kosza" - napisał na Twitterze Jan Strzeżek z Porozumienia.



- Dobra decyzja. Prezydent nie chce się podpisywać pod decyzjami upadającego rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego - skomentował w Polsat News Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.



"Weto prezydenta to poza wszystkimi aspektami merytorycznymi również efekt szorstkich relacji na linii Pałac-Nowogrodzka, o czym Jarosław Kaczyński mówi nieco więcej w wywiadzie dla Interii" - zaznacza Marcin Fijołek, współautor tej rozmowy. Czytaj cały wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Interii.



- To dobry dzień dla polskich mediów. Ustawa "lex TVN" powinna trafić do kosza i to weto było oczekiwane. Prawo i Sprawiedliwość chciało doprowadzić do cenzury mediów w Polsce. To się dziś nie uda. Ale to nie znaczy, że próba nie będzie powtórzona. Andrzej Duda upokorzył dziś Prawo i Sprawiedliwość i Jarosława Kaczyńskiego. To jednak nie przekreśla jego win z przeszłości - ocenił Krzysztof Gawkowski z Lewicy.



"Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media. Dziękuję wszystkim, którzy wyszli na ulice w obronę wolności słowa. Demokratyczna większość w Senacie i my, wolni obywatele nigdy nie pozwolimy na to, by ktokolwiek nam ją odebrał!" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki.





"Andrzej Duda zrobił wiele zła. Lecz jeżeli, tak jak apelowałem miesiąc temu, zdecyduje się zostać patronem oddania władzy przez PiS (na którą to rolę po dzisiejszym wecie są pewne szanse), to trzeba mu zapewnić osobiste bezpieczeństwo po przejęciu władzy" - napisał związany z opozycją mecenas Roman Giertych.



- Zawsze, jak ktoś zachowa się w porządku, jest lepiej, niż jak zachowa się nieprzyzwoicie. Prezydent zachował się tutaj w porządku, tak jak powinien, wysłuchał woli większości i podjął dobrą decyzję - powiedział Interii prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



Ustawa medialna

Przed dwoma tygodniami Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja uszczelnia i uściśla obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.