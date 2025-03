Niedziela Palmowa jest wspomnieniem wydarzeń, które miały miejsce na kilka dni przed męką Chrystusa, a dokładniej uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy . To dzień, gdy Kościół śpiewa radosne "Hosanna", a w czasie mszy świętej odczytywana jest Męka Pańska według św. Mateusza, św. Marka lub św. Łukasza.

Niedziela Palmowa - co to za święto?

Niedziela Palmowa ma głęboki wymiar duchowy i symboliczny . Jest przypomnieniem radosnego przyjęcia Jezusa przez mieszkańców Jerozolimy, którzy witali go jako Mesjasza.

Co ważne, w Niedzielę Palmową odczytywana jest Męka Pańska z podziałem na role , która wprowadza wiernych w czas Wielkiego Tygodnia. Gdy padają słowa o śmierci Jezusa, wierni w ciszy przyklękają na chwilę, by oddać hołd Chrystusowi .

Mimo jasnego nawiązania do Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa ma radosny charakter . W trakcie mszy świętej śpiewane są radosne pieśni "Hosanna", co oznacza: "zbaw, proszę".

Wierni z radością przychodzą do kościołów z kolorowymi palmami, by wyznać swoją wiarę, przywitać Jezusa i wyznać, że Jezus jest ich zbawicielem i królem.

Jednym z głównych zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową jest święcenie palm w kościołach . Poświęcone palmy często przechowuje się w domach przez cały rok, wierząc, że przynoszą one błogosławieństwo i ochronę przed nieszczęściami.

W wielu miejscowościach organizowane są procesje upamiętniające triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W niektórych regionach Polski oraz w innych krajach odbywają się również inscenizacje tego wydarzenia , w których uczestnicy odgrywają role postaci biblijnych.

Motyw Niedzieli Palmowej pojawia się też w sztuce, muzyce i literaturze. W wielu dziełach malarskich można znaleźć przedstawienie Jezusa na osiołku, otoczonego wiwatującymi tłumami. W muzyce sakralnej kompozytorzy często inspirowali się liturgią Niedzieli Palmowej , komponując pieśni i oratoria upamiętniające to wydarzenie.

Czy trzeba iść do kościoła w Niedzielę Palmową?

Każdy katolik zobowiązany jest do uczestnictwa w mszy świętej w święta, do których zaliczają się wszystkie niedziele w roku liturgicznym. Jak sama nazwa wskazuje, Niedziela Palmowa także jest takim dniem, dlatego wierni mają obowiązek pójścia do kościoła.