Premier o euro w Polsce. "To dolewanie oliwy do ognia"

- Kilka dni temu Chorwacja przyjęła euro. I co się tam dziś dzieje? Szok i chaos cenowy. Ceny w Chorwacji są coraz wyższe, wzrosły o 70 i 80 proc. w ciągu jednego tygodnia - stwierdził premier Morawiecki, odnosząc się do medialnej dyskusji o wprowadzeniu euro w Polsce.

- Właśnie teraz w Chorwacji gwałtownie rosną ceny paliwa. Ten chaos inflacyjny jest dla nas ostrzeżeniem - oznajmił szef polskiego rządu, dodając, że "inflacja przyszła do nas z zewnątrz". - W przypadku przyjęcia waluty euro w Polsce wzrost cen byłby skokowy - powiedział Morawiecki.

Euro w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki: To dolewanie oliwy do ognia

Zdaniem szefa rządu wprowadzenie euro w Polsce oznaczałoby gwałtowne zubożenie polskiego społeczeństwa. - Jeśli Donald Tusk i Szymon Hołownia chcą się rozliczać w euro, to niech to robią (...), ale Polaków niech do tego nie zmuszają, bo na tym etapie rozwoju nasze gospodarki może to doprowadzić do jeszcze wyższej inflacji - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Nasza polityka monetarna i finansowa to wszystko elastyczne instrumenty polskiej polityki gospodarczej, które użyliśmy po to, by choć trochę ulżyć Polakom w tych trudnych czasach, więc dokupi nie opłaca się rozmawiać o euro, ta dyskusja jest bezprzedmiotowa - powiedział premier. - Naszym celem jest najpierw doprowadzić, by zarobki Polaków byłby na poziomie tych zachodnioeuropejskich, dopiero potem możemy rozmawiać o zmianie naszej polityki monetarnej - dodał.

Nowelizacja kodeksu pracy. Uelastycznienie form zatrudnienia

Podczas konferencji po posiedzeniu rządu premier powiedział również, że w obliczu zmian na rynku pracy niezbędna jest nowelizacja kodeksu pracy, by ten "chronił polskiego pracownika". - Dobre prawo pracy to stabilność życiowa i elastyczność, którą szereg pracowników poznało w trakcie pandemii, czyli m.in. praca zdalna - powiedział premier.

Szef rządu zapowiedział również wprowadzenie dodatkowego pięciodniowego urlopu opiekuńczego; dodatkowych przerw, jeśli dzień roboczy jest dłuższy oraz nowych form uelastycznienia czasu pracy.

- Pandemia nieodwracalnie zmieniła bardzo wiele branż i charakterystykę rynku pracy. Dostosowujemy się do tego. Słuchamy pracodawców i przedsiębiorców, ale słuchamy przede wszystkim pracowników - zakończył premier.