"Tajny list" prezesa PiS do ministra. W sieci wrze

"Tajny list" Jarosława Kaczyńskiego. Co w nim było?

List Jarosława Kaczyńskiego. Komentarze polityków

Ujawnienie listu Kaczyńskiego do Ziobry wywołało falę komentarzy wśród polityków koalicji rządzącej. "Kaczyński, mając świadomość przekrętów w ramach Funduszu Sprawiedliwości, faktyczne je sankcjonował" - skomentował europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński dodając, że jest to "patologia polityki w obrzydliwej skali".

- Polityczną odpowiedzialność na pewno ponosi Zbigniew Ziobro za to, co się działo w jego resorcie, natomiast jaką inną, to rozumiem, że są stosowne służby, które to oceniają - dodał Dworczyk.