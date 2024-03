Wśród przedstawionych dokumentów znalazła się kopia rachunku z Narodowego Banku Polskiego z 3 października 2017 roku, z której wynikało, że z FS do CBA trafiło w dwóch transzach 25 milionów złotych. Kwota ta trafić miała na " zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości ". - Opis tej (drugiej faktury - red.) wskazuje, że w tym czasie (7 listopada - red.) firma przekazała już system Pegasus do użytku CBA - powiedział Kwiatkowski.

Komisja ds. Pegasusa. Kwiatkowski pokazał dokument

Senator Kwiatkowski pokazał też dokument skierowany do szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wpłynął on do sekretariatu ministra, co potwierdza pieczątka. "Nawiązując do wcześniejszych ustaleń (...), zwracam się z wnioskiem o przekazanie CBA (...) uzgodnionej kwoty, w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służącej do wykrywania i zapobiegania przestępczości" - brzmiała treść pisma. Później trafiło ono także do Michała Wosia czy ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.