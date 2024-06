- Kampania wyborcza do Sejmu w 2019 roku już była skażona pieniędzmi publicznymi używanymi przez PiS, bo przecież to nie Suwerenna Polska startowała, tylko PiS, to oznacza to, że subwencje i dotacje za ostatnie cztery lata powinny być, przynajmniej częściowo, zwrócone do budżetu państwa - twierdzi Roman Giertych. Przedstawiciel KO, zapowiadając kolejne nagranie z udziałem Tomasza Mraza ws. Funduszu Sprawiedliwości, przedstawił poważne podejrzenia w kwestii finansowania działań PiS.