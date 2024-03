"Symbol tego, co najgorsze". Wymowne słowa polityka

"Śmierć starszej pani, która skrzyknęła lokatorów do oporu przeciwko reprywatyzacyjnej mafii, to symbol tego, co najgorsze w III RP" - stwierdził Adrian Zandberg w 13. rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej. Politycy i aktywiści uczcili pamięć kobiety. Parlamentarzyści z Lewicy złożyli kwiaty na warszawskim skwerze nazwanym jej imieniem. Wśród obecnych była m.in. kandydatka na prezydenta stolicy Magdalena Biejat.