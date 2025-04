Ukraińcy ujawnili miejsce tajnej bazy. Planowali tam akcje przeciwko Rosji

Niemieckie Wiesbaden jest miejscem ukraińsko-amerykańskiej tajnej bazy - zdradził były głównodowodzący armii Ukrainy gen. Wałerij Załużny. Dojście do władzy Donalda Trumpa doprowadziło do faktycznego ograniczenia roli tej jednostki. "Kwatera główna planowała operacje, prowadziła gry wojenne, formułowała wymagania dla Sił Zbrojnych i przekazywała je do Waszyngtonu i stolic europejskich" - tłumaczył Załużny. Jak zaznaczył, strona ukraińska zabiegała o to, aby działać zgodnie ze standardami NATO.