Roman Giertych poinformował w sieci, że orzeczona wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika kara ma być "skierowana do wykonania" jeszcze w środę. Czy to oznacza, że skazani politycy PiS jeszcze tego dnia trafią do więzienia? Warszawski sąd, który zajmuje się sprawą, przekazał Interii, że nie wpłynęła jeszcze odpowiedź od marszałka Sejmu Szymona Hołowni, kiedy Kamiński i Wąsik otrzymali stosowne dokumenty, a od tego uzależnione są dalsze kroki.